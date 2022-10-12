Брюссель, , 15:05 — REGNUM Обеспечение устойчивого производства в оборонной промышленности останется приоритетной задачей в ближайшие годы, поскольку запасы вооружений истощаются из-за конфликта на территории б. УССР, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, как передает Bloomberg.

Нидерланды (сс) hanspetersmits

Руководители оборонных ведомств альянса НАТО собрались в Брюсселе, чтобы обсудить, как лучше защитить критически важную инфраструктуру и нарастить производство оружия.

«Мы должны поставлять сейчас, но мы также должны производить больше», — сказала Оллонгрен, выступая перед журналистами в Брюсселе.

Правительство Нидерландов приняло решение поставить дополнительные ракеты для систем ПВО войскам киевского режима.

«Мы должны показать [президенту России Владимиру] Путину, что если он будет больше атаковать, то единственным результатом будет то, что мы будем помогать еще больше», — сказала Оллонгрен.

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