Магас, , 15:04 — REGNUM В Ингушетии при разрушении склепа в башенном комплексе Цори обнаружены останки 218 человек и множество предметов, представляющих историческую ценность. Власти республики предприняли меры, чтобы обеспечить сохранность всех найденных артефактов. Для жителей региона составят подробную инструкцию, в которой будет разъяснено, что необходимо делать при обнаружении в будущем подобных исторических ценностей, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Ингушетия Тимур Зиев / Timur Ziev

«Поручил составить подробную инструкцию действий, которые необходимо предпринять в случае обнаружения захоронений или мест их обвалов. Важно провести разъяснительную работу среди населения по уже готовому документу», — написал он в своем телеграм-канале.

Калиматов также рассказал, что обнаруженные останки были захоронены представителями тейпа Цхьоро при координации сотрудников Джейрахско-Ассинского заповедника, а найденные артефакты, в том числе предметы одежды, домашней утвари, личное оружие, будут изучены специалистами с обнародованием результатов исследований.

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