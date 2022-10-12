Трудовые мигранты перевели из России в Киргизию свыше $1,83 млрд
Бишкек, 12 октября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. За восемь месяцев 2022 года трудовые мигранты отправили в Киргизию через различные системы денежных переводов более $1 млрд 919 млн (свыше 119,6 млрд рублей). Об этом сообщает национальный банк республики.
Это почти на $183 млн (около 11,4 млрд рублей) или на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
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При этом большая часть денег, а именно $1 млрд 830,9 млн (около 114,1 млрд рублей), поступила из России.
В августе киргизские мигранты прислали на родину $301,6 млн (18,8 млрд рублей). То есть на $31 млн (1,9 млрд рублей) или на 11,5% больше, чем месяцем ранее.
Переводы из России в Киргизию за месяц выросли на $28,8 млн (около 1,8 млрд рублей) или на 11,1%, достигнув в августе суммы в $287,8 млн (более 17,9 млрд рублей).
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