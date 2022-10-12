Очёр, Пермский край, , 15:04 — REGNUM В городе Очёре Пермского края при пожаре погибли три человека. Возбуждено уголовное дело, сообщили 12 октября в СУ СУР по региону.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

По данным следствия, вечером 10 октября горел частный двухэтажный дом. После ликвидации пожара обнаружили останки тел троих погибших местных жителей.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Проведён осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, назначены и проводятся судебные экспертизы для установления причин смерти людей и пожара.