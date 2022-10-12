Очёр, Пермский край, 12 октября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В городе Очёре Пермского края при пожаре погибли три человека. Возбуждено уголовное дело, сообщили 12 октября в СУ СУР по региону.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

По данным следствия, вечером 10 октября горел частный двухэтажный дом. После ликвидации пожара обнаружили останки тел троих погибших местных жителей.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Проведён осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники, назначены и проводятся судебные экспертизы для установления причин смерти людей и пожара.