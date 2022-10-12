Донецк, 12 октября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Еленовку и Киевский район Донецка. Об этом 12 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что обстрел Еленовки со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:50 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 14:25 бандеровцы выпустили три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев заявил, что российские моряки, удерживаемые в Одесской области, должны быть освобождены из заложников.