Санкт-Петербург, 12 октября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Дети мобилизованных жителей Ленинградской области, которые учатся в колледжах, профессиональных училищах и вузах региона, получат стипендию, такую меру поддержки семей военнослужащих анонсировал 12 октября губернатор Александр Дрозденко.

ИА REGNUM Студенческий билет

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти разработали список региональных мер социальной поддержки мобилизованных и их семей. Среди них ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, льготы на проезд, кредитные каникулы по микрозаймам региональной микрокредитной компании и многое другое.

«Еще одной мерой поддержки — детям мобилизованных, учащихся в техникумах, колледжах и вузах, будет выплачиваться губернаторская стипендия», — сообщили в пресс-службе областной администрации.