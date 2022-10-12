Кострома, 12 октября 2022, 15:19 — REGNUM Студенты Костромской государственной сельскохозяйственной академии создают волонтерский отряд, который займётся уходом за животными мобилизованных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал преподаватель кинологии в вузе Дмитрий Казаков. Речь идёт только о животных, которые содержатся в квартирах.
Для того чтобы получить помощь, мобилизованным или их родственникам нужно обратиться на кафедру частной зоотехнии, разведения и генетики КГСХА. Пока заявок в вуз не поступало.
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