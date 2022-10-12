Кострома, 12 октября, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Студенты Костромской государственной сельскохозяйственной академии создают волонтерский отряд, который займётся уходом за животными мобилизованных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал преподаватель кинологии в вузе Дмитрий Казаков. Речь идёт только о животных, которые содержатся в квартирах.

Наталья Диева Кот

«Мы готовы обеспечить базовый уход — прогулку, кормление за домашними животными, проживающими в квартирах. Я имею в виду кошек, собак. То есть речи об условных козах и коровах не идёт. За экзотическими животными тоже сможем присмотреть, специалисты по этому профилю у нас есть. Помочь сможем тем питомцам, за которыми совсем некому присмотреть в силу разных причин», — пояснил Казаков.

Для того чтобы получить помощь, мобилизованным или их родственникам нужно обратиться на кафедру частной зоотехнии, разведения и генетики КГСХА. Пока заявок в вуз не поступало.