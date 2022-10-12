Нью-Йорк, США, , 15:03 — REGNUM В 2023 году ситуация в экономике Южной Кореи ухудшится, учитывая множество прогнозов о замедлении темпов роста мировой экономики. Об этом, как сообщает KBS, заявил вице-премьер, министр стратегии и финансов страны Чху Гён Хо.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 11 октября в ходе встречи с журналистами в Нью-Йорке.

Министр отметил, что реальные темпы роста экономики в следующем году будет ниже прогнозов правительства, которые составляют 2,5%.

Чху Гён Хо описал нынешнюю экономическую ситуацию как очень сложную, приняв во внимание такие отрицательные факторы, как дестабилизация финансового и валютного рынков.

Он также сообщил о маленькой вероятности возникновения нового валютного кризиса, добавив, что правительство внимательно следит за развитием ситуации.

Напомним, что министр финансов Южной Кореи посетил США для участия в заседании финансовых руководителей и управляющих центральными банками «Большой двадцатки» (G20).

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