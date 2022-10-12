Москва, 12 октября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Россия сохранит нефтедобычу и экспорт на текущем уровне до 2025 года, заявил 12 октября президент РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Объем добычи нефти в России уже преодолел спад и находится даже несколько выше уровня прошлого года. Планируем, что на горизонте 2025 года общий объем нефтяного экспорта, как и объем добычи нефти в нашей стране сохранится примерно на текущем уровне», — сказал глава государства на «Российской энергетической неделе».

Путин отметил, что в последнее десятилетие нефтедобыча в РФ оказалась в значительной степени зависима от зарубежного оборудования и сервиса, однако уже к 2025 году планируется довести долю российского оборудования в отрасли до 80%.