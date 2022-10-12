Москва, , 15:00 — REGNUM В лучшем случае рецессия в государствах с развитой экономикой закончится к концу первого полугодия 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

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«Де-факто рецессия в основных странах с развитой экономикой началась и продолжится в 2023 году, — сказал он. — В лучшем случае она закончится к концу первого полугодия, но при сохранении негативных факторов — инфляции, ограничений в поставках энергоресурсов — рецессия продлится весь 2023 год. Самый большой урон рецессия нанесет Германии, Британии, Италии, Испании и Португалии. Мировая рецессия ухудшит параметры социально-экономического развития бедных стран. Это вызовет новые волны миграции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский заявил, что в настоящее время особую опасность для мировой экономики представляет острый энергетический кризис, вызванный властями стран коллективного Запада.

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