Москва, , 14:58 — REGNUM Транзит российского газа в страны Европы может быть перемещён на юг, к Чёрному морю. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Утраченный объём транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, мы могли переместить в регион Чёрного моря», — сказал Путин в ходе выступления на «Российской энергетической неделе».

Он отметил, что по «Турецкому потоку» в страны Европы поставляется сейчас порядка 14 млрд кубометров газа, что является приличным объёмом, хотя не таким уж большим.

Путин предложил для поставок топлива в страны Евросоюза создать на территории Турции крупный газовых хаб, если в этом будут заинтересованы партнёры.