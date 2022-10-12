Москва, 12 октября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Транзит российского газа в страны Европы может быть перемещён на юг, к Чёрному морю. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Утраченный объём транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, мы могли переместить в регион Чёрного моря», — сказал Путин в ходе выступления на «Российской энергетической неделе».

Он отметил, что по «Турецкому потоку» в страны Европы поставляется сейчас порядка 14 млрд кубометров газа, что является приличным объёмом, хотя не таким уж большим.

Путин предложил для поставок топлива в страны Евросоюза создать на территории Турции крупный газовый хаб, если в этом будут заинтересованы партнёры.