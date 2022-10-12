Москва, , 14:58 — REGNUM В России банки начали бояться долгосрочных кредитов под относительно приемлемые проценты, ожидая, видимо, потрясений в будущем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ банки резко повысили ставки по потребительским кредитам.

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«Казалось бы, сейчас нет оснований для роста ставок по потребительским кредитам: ЦБ РФ в последние месяцы снижал ключевую ставку после её резкого увеличения в феврале–марте, — сказал Ковригин. — За этой ключевой ставкой потянулись первоначально и проценты по кредитам. Летом потребительское кредитование оживилось, кредиты стали немного доступнее. Но в сентябре наметился значительный рост ставок и ужесточение кредитного скоринга банков. Во многом это связано с нестабильностью и непредсказуемостью дальнейшего развития экономики из-за геополитической напряжённости. Для экономики в целом это нехороший знак: банки боятся долгосрочных кредитов под относительно приемлемые проценты, ожидая, видимо, потрясений в будущем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что дальнейший рост ставок по кредитам для населения будет сдерживаться из-за усиления сберегательных настроений в поведении розничных потребителей.

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