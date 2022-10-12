Джакарта, 12 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в индонезийской провинции Папуа, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

Основываясь на информации агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 12 октября в 15:50 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился на материке примерно в 34 км к юго-востоку от провинции Папуа. Очаг землетрясения залегал на глубине 62 км.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.