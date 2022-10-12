Москва, , 14:57 — REGNUM Организаторы диверсий на газопроводах «Северный поток» руководствовались циничной логикой — оставить миллионы потребителей без доступной энергии. Об этом президент России Владимир Путин заявил 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, атака на газопроводы стала опаснейшим прецедентом. Теперь стало ясно, что любой критически значимый объект транспортной, энергетической или коммунальной инфраструктуры находится под угрозой.

«Логика циничная — уничтожить, блокировать источники дешёвой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать всё это по гораздо более высоким целям. Заставить!» — подчеркнул Путин.

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