Москва, 12 октября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Организаторы диверсий на газопроводах «Северный поток» руководствовались циничной логикой — оставить миллионы потребителей без доступной энергии. Об этом президент России Владимир Путин заявил 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, атака на газопроводы стала опаснейшим прецедентом. Теперь стало ясно, что любой критически значимый объект транспортной, энергетической или коммунальной инфраструктуры находится под угрозой.

«Логика циничная — уничтожить, блокировать источники дешёвой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать всё это по гораздо более высоким целям. Заставить!» — подчеркнул Путин.

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