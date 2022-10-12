Москва, , 14:55 — REGNUM Одна из причин сентябрьского скачка спроса на строительные материалы стали опасения граждан по поводу того, что из продажи могут исчезнуть популярные марки, и, как следствие, желание закупиться впрок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Кирпичи (сс) annca

«В 2020–2021 годы в России на фоне пандемии и популярности разработанных ДОМ. РФ программ льготной ипотеки рос рынок недвижимости, возродился интерес к индивидуальным домам, которые стали строить на дачах и садовых участках, — сказал Цыганов. — Такое строительство сначала повышает спрос непосредственно на строительные материалы (кирпич, цемент, перекрытия, арматура, древесина и т.д.) и с небольшим временным лагом на отделочные материалы. В 2022 году появились опасения по наличию в продаже популярных импортных отделочных материалов, что вызвало повышение спроса и закупку впрок. К тому же, закупаются сразу на весь объект, а не по частям».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в РФ в сентябре 2022 года спрос на стройматериалы вырос на 129%, а на отделочные материалы — на 151%, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года.