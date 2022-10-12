Москва, 12 октября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. На Западе взялись за уничтожение свободы предпринимательства после того, как разрушили традиционные ценности. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Опыт разрушения традиционных ценностей у так называемых неолиберальных идеологов Запада уже есть. Мы все это видим», — сказал Путин.

Он отметил, что теперь на Западе взялись и за свободу предпринимательства и частной инициативы.

Форум «Российская энергетическая неделя» проходит в Москве с 12 по 14 октября.