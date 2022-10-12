Алма-Ата, Казахстан, , 16:42 — REGNUM Распространение страхов, основанных на домыслах при полном игнорировании фактов создает альтернативную реальность. Она опасна. Такое мнение в интервью ИА REGNUM высказал казахстанский экономист Айдархан Кусаинов.

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По мнению эксперта, никакого серьезного влияния на рынок и экономику Казахстана приехавшие граждане России не окажут. В Казахстане сейчас осталось менее 40 тысяч человек, и никакого «наплыва миллионов беженцев» нет.

Аналитик подчеркнул, что приехавшие в Казахстан беженцами не являются.

«Нужно называть вещи своими именами. Приехавшие в Казахстан — не беженцы. Это уклонисты. Я не против помощи нуждающимся, но приехавших из России в Казахстан очень условно и с большой натяжкой можно отнести к этой категории», — пояснил Кусаинов.

Он рассказал, что в Казахстане зафиксированы две волны приезжающих.

«Первая началась после 24 февраля (начало специальной операции), эти люди, по большей части, из Казахстана уже выехали. Вторая волна началась после объявления частичной мобилизации в России в сентябре», — сказал экономист.

Он отметил, что прибывших в Казахстан иностранцев можно условно поделить на две категории.

Айдархан Кусаинов «Те, кто не уехал и сейчас живет в Алма-Ате, снимают жилье в «золотом квадрате» города. Тех, кого видели и с кем разговаривали, отовариваются в дорогих бутиках и ходят по кафе. Это либеральная тусовка, которая к беженцам не относится. Это первая группа людей. Вторая группа так называемых «беженцев» — это уклонисты. Они живут на деньги родителей, которые, работая в России, продолжают помогать своим детям. Некоторые приехали со своей работой, например, айтишники. Они сидят в кафе с ноутбуками и продолжают работать удаленно. У них нормальные зарплаты».

Кусаинов подчеркнул, что тема приехавших россиян, которые отберут у казахстанцев работу — «еще одно заблуждение, которое разгоняют по СМИ и социальным сетям в Казахстане».

«Смотрите на статистику, проверяйте факты и не повторяйте глупости. Распространение фейков создает альтернативную реальность, это вредно и не нужно», — сказал эксперт.

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