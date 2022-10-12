Экономист назвал два опасных заблуждения о гражданах РФ в Казахстане
Алма-Ата, Казахстан, 12 октября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Распространение страхов, основанных на домыслах при полном игнорировании фактов создает альтернативную реальность. Она опасна. Такое мнение в интервью ИА REGNUM высказал казахстанский экономист Айдархан Кусаинов.
По мнению эксперта, никакого серьезного влияния на рынок и экономику Казахстана приехавшие граждане России не окажут. В Казахстане сейчас осталось менее 40 тысяч человек, и никакого «наплыва миллионов беженцев» нет.
Аналитик подчеркнул, что приехавшие в Казахстан беженцами не являются.
«Нужно называть вещи своими именами. Приехавшие в Казахстан — не беженцы. Это уклонисты. Я не против помощи нуждающимся, но приехавших из России в Казахстан очень условно и с большой натяжкой можно отнести к этой категории», — пояснил Кусаинов.
Он рассказал, что в Казахстане зафиксированы две волны приезжающих.
«Первая началась после 24 февраля (начало специальной операции), эти люди, по большей части, из Казахстана уже выехали. Вторая волна началась после объявления частичной мобилизации в России в сентябре», — сказал экономист.
Он отметил, что прибывших в Казахстан иностранцев можно условно поделить на две категории.
Кусаинов подчеркнул, что тема приехавших россиян, которые отберут у казахстанцев работу — «еще одно заблуждение, которое разгоняют по СМИ и социальным сетям в Казахстане».
«Смотрите на статистику, проверяйте факты и не повторяйте глупости. Распространение фейков создает альтернативную реальность, это вредно и не нужно», — сказал эксперт.
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