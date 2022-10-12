Москва, , 14:54 — REGNUM Болевые экономические точки современной Америки стали результатом безответственной, авантюристической политики властей США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня президенту США Джозефу Байдену и его команде надо быстро справиться с безудержной инфляцией, неожиданным ростом процентных ставок и неизвестными последствиями количественного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Все эти болевые социально-экономические точки Америки фактически были созданы как результаты безответственной авантюристической политикой властей США, — сказал Ильинский. — Растут опасения, что ФРС США зайдет слишком далеко и слишком быстро в своем стремлении справиться с высокими темпами инфляции. Так, она повысила базовые процентные ставки на три четверти процентного пункта в сентябре, что стало третьим последовательным увеличением процентной ставки за 2022 год. Чиновники ФРС также заявили, что продолжат повышать ставки намного выше текущего диапазона от 3% до 3,25%».

По его словам, американцы уже сталкиваются с высокой волатильностью на финансовых рынках, и финансовый хаос постепенно, но верно усиливается.

«Американский фондовый рынок при Байдене уже демонстрировал свое падение на 25%, и вероятно, что возможное падение S&P 500 еще на 20% будет гораздо более болезненным для американской экономики, — сказал Ильинский. — При этом новые статистические данные показали, что количество вакансий в США сократилось на 1,1 млн, а количество заявок на пособие по безработице увеличилось больше, чем ожидалось. Уровень безработицы достиг полувекового минимума в 3,5% в сентябре, однако это сигнализирует о напряжении на рынке труда. Многие американцы работают на нескольких работах, и в статистическом учете США они все рассматриваются как разные работники, в результате чего число работников растет при фиксированном населении. Благодаря этой маленькой хитрости рассчитанная безработица в Америке искусственно находится на низком уровне, что позволяет американским политикам отчитываться о своих социальных «успехах».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал о тревожных сигналах, которые получает экономика США.

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