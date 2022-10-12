Москва, , 14:53 — REGNUM В настоящее время американские потребители пока еще находятся в лучшем состоянии по сравнению с глобальным финансовым кризисом 2008 года, несмотря на многочисленные тревожные сигналы для экономики США в целом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Генеральный директор крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявил о неизбежной грядущей глубокой рецессии в американской экономике и отметил, что европейская экономика уже вошла в рецессию. Нельзя не согласиться с прекрасно информированным капитаном системообразующего американского финансового института о системных проблемах экономики США, — констатировал Ильинский. — Сегодня американские потребители пока еще находятся в лучшем состоянии по сравнению с глобальным финансовым кризисом 2008 года, несмотря на многочисленные тревожные сигналы для экономики США в целом. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) США, показатель производства товаров и услуг, сократился на 0,6% во II квартале после предыдущего сокращения на 1,6% в период с января по март».

Ильинский подчеркнул, что есть общее практическое правило для технических рецессий — два последовательных квартальных снижения ВВП, которые ясно и отчетливо наблюдаются в США.

«Однако администрация президента США Джозефа Байдена не согласна с этим определением и продолжает утверждать, что экономика устойчива, указывая на невысокий уровень безработицы и непоколебимое доверие американских потребителей», — добавил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Даймон предупредил, что США и мировая экономика могут столкнуться с рецессией уже через полгода.

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