Москва, 12 октября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В настоящее время американские потребители пока еще находятся в лучшем состоянии по сравнению с глобальным финансовым кризисом 2008 года, несмотря на многочисленные тревожные сигналы для экономики США в целом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Генеральный директор крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявил о неизбежной грядущей глубокой рецессии в американской экономике и отметил, что европейская экономика уже вошла в рецессию. Нельзя не согласиться с прекрасно информированным капитаном системообразующего американского финансового института о системных проблемах экономики США, — констатировал Ильинский. — Сегодня американские потребители пока еще находятся в лучшем состоянии по сравнению с глобальным финансовым кризисом 2008 года, несмотря на многочисленные тревожные сигналы для экономики США в целом. Так, валовой внутренний продукт (ВВП) США, показатель производства товаров и услуг, сократился на 0,6% во II квартале после предыдущего сокращения на 1,6% в период с января по март».

Ильинский подчеркнул, что есть общее практическое правило для технических рецессий — два последовательных квартальных снижения ВВП, которые ясно и отчетливо наблюдаются в США.

«Однако администрация президента США Джозефа Байдена не согласна с этим определением и продолжает утверждать, что экономика устойчива, указывая на невысокий уровень безработицы и непоколебимое доверие американских потребителей», — добавил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Даймон предупредил, что США и мировая экономика могут столкнуться с рецессией уже через полгода.