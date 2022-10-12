Москва, , 14:52 — REGNUM Европейские партнёры Вашингтона рискуют, заключая контракты на поставки газа из Соединённых Штатов. Об этом 12 октября в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент России Владимир Путин.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства пояснил, что такие поставки ненадёжны, потому что могут «уплыть» в другие регионы мира из-за лучшего ценового предложения.

«Есть и риски ещё дополнительные, кроме ценовых показателей, риски заключаются в том, что все это очень нестабильно, и любые поставки могут «уплыть» в другие регионы мира», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что это уже наблюдалось совсем недавно, «когда американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предлагали большую цену в другом месте».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США рассматривают нынешнюю ситуацию в Европе как возможность «раз и навсегда» покончить с зависимостью региона от энергоресурсов РФ. Он подчеркнул, что теперь США являются ведущим поставщиком СПГ в Европу, помогая компенсировать любые потери региона в нефти и газе в результате конфликта на территории б. УССР.

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