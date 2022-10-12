Москва, , 14:52 — REGNUM Сообразно с текущими объемами потребления энергии нужно заниматься альтернативными видами энергетики. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Конечно, нужно заниматься альтернативными видами энергетики — и солнцем, и ветром, и энергией прилива, и водорода. Конечно, нужно все это делать сообразно с объемами потребления на сегодняшний день, с темпами роста экономики мировой, с потребностями ресурсов и с уровнем развития технологий», — сказал он.

При этом российский лидер подчеркнул, что этого не нужно делать, забегая вперёд из политических соображений, как этом было сделано странами Запада, что привело к таким последствиям, как сворачивание атомной энергетики, отказ от долгосрочных контрактов в газовой сфере и переход на биржевые котировки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в отличие от стран Запада, отказавшихся выполнять уже заключенные контракты в различных сферах, Россия всегда выполняет свои обязательства.