Путин: заниматься альтернативной энергетикой нужно сообразно с потреблением
Москва, 12 октября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Сообразно с текущими объемами потребления энергии нужно заниматься альтернативными видами энергетики. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели».
«Конечно, нужно заниматься альтернативными видами энергетики — и солнцем, и ветром, и энергией прилива, и водорода. Конечно, нужно все это делать сообразно с объемами потребления на сегодняшний день, с темпами роста экономики мировой, с потребностями ресурсов и с уровнем развития технологий», — сказал он.
При этом российский лидер подчеркнул, что этого не нужно делать, забегая вперёд из политических соображений, как это было сделано странами Запада, что привело к таким последствиям, как сворачивание атомной энергетики, отказ от долгосрочных контрактов в газовой сфере и переход на биржевые котировки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, в отличие от стран Запада, отказавшихся выполнять уже заключенные контракты в различных сферах, Россия всегда выполняет свои обязательства.