Москва, 12 октября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Сообразно с текущими объемами потребления энергии нужно заниматься альтернативными видами энергетики. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Конечно, нужно заниматься альтернативными видами энергетики — и солнцем, и ветром, и энергией прилива, и водорода. Конечно, нужно все это делать сообразно с объемами потребления на сегодняшний день, с темпами роста экономики мировой, с потребностями ресурсов и с уровнем развития технологий», — сказал он.

При этом российский лидер подчеркнул, что этого не нужно делать, забегая вперёд из политических соображений, как это было сделано странами Запада, что привело к таким последствиям, как сворачивание атомной энергетики, отказ от долгосрочных контрактов в газовой сфере и переход на биржевые котировки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, в отличие от стран Запада, отказавшихся выполнять уже заключенные контракты в различных сферах, Россия всегда выполняет свои обязательства.