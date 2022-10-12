Самара, , 14:56 — REGNUM План по вводу жилья на 2022 год выполнен на 77% в Самарской области. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Строительство жилья Pixabay.com

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в областном правительстве.

Согласно данным регионального минстроя, план по вводу жилья на 2022 год в Самарской области составляет 1 876 000 квадратных метров, при этом за первые три квартала он выполнен на 77%.

Отмечается, что большинство муниципальных образований находятся в «зеленой» зоне по выполнению показателя по вводу жилья.

Сообщается, что первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил усилить контроль за завершением работ на домах, которые входят в единый реестр проблемных объектов долевого строительства.

«Коллеги, в этом году губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров ставит перед нами задачу исключить из единого реестра проблемных объектов долевого строительства рекордное количество объектов — 30. Эту задачу нам необходимо выполнить, дольщики должны получить долгожданное жилье», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Он также сообщил, что в 2022 году план по вводу жилья в Самарской области напряженный.

«Но мы уверенно идем к выполнению и даже перевыполнению этого плана», — подчеркнул чиновник.

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