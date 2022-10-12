Ереван, , 18:16 — REGNUM Баку и Анкара не остановятся до тех пор, пока не достигнут полного господства в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил политолог Аслан Рубаев.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев на параде в Баку President.az

Напомним, что лидеры Армении, Азербайджана и Турции Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Реждеп Тайип Эрдоган 6 октября провели встречу в Праге.

«Эта встреча не сулит Армении ничего хорошего, потому что она не в её национальных интересах и не в интересах региона в целом. Эта встреча на какой-то момент остановит конфликт. Но только лишь на момент. Всё равно неминуемо произойдёт провокация. В частности, во время этой встречи происходил обстрел из стрелкового оружия со стороны Азербайджана армянских позиций. Тем самым Баку девальвирует сам переговорный процесс. Поэтому пока ни Азербайджан, ни Турция не выполнят поставленных ими целей — полного контроля и подчинения Нагорного Карабаха и тех территорий, которые Баку и Анкара нарисовали на своих картах, они не остановятся. И у самого Никола Пашиняна шансов остановить конфликт нет, потому что он не заручился поддержкой России. Но ему предлагают помощь США, тем самым отрывая Армению от России. Пашинян же пришёл к власти не просто так, и он тщательно отрабатывает поставленную перед ним задачу», — сказал эксперт.