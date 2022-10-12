Москва, , 14:51 — REGNUM В настоящее время особую опасность для мировой экономики представляет острый энергетический кризис, вызванный властями стран коллективного Запада в безуспешных попытках отказа от российских энергоносителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Великобритания Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Могут потребоваться долгие годы, пока мировое производство энергии восстановится к досанкционному уровню, что еще более увеличит риск мировой стагфляции или периода низкого роста и высокой инфляции, — сказал Ильинский. — Мировые финансовые власти выступают за то, чтобы центральные банки последовательно продолжали свои усилия по сдерживанию инфляции путем повышения процентных ставок, несмотря на очевидное негативное влияние этих действий на экономический рост. Однако добиться согласованных действий монетарных властей всех стран практически невозможно».

Так, Ильинский отметил, что Банк Англии сначала резко повысил базовую процентную ставку, а затем практически одновременно с этим начал на прошлой неделе экстренную покупку государственных облигаций, чтобы стабилизировать долговой рынок и предотвратить пенсионный кризис в стране.

«Это означает, что Банк Англии снова запустил печатный станок в безнадежной попытке остановить падение производства в стране, что объективно приводит к возникновению инфляционной спирали», — сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский рассказал, что замедление роста в странах с развитой экономикой сильно бьет по развивающимся государствам.

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