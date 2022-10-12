Москва, 12 октября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Замедление роста в странах с развитой экономикой сильно бьет по развивающимся государствам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс и управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева заявили, что вероятность рецессии в мировой экономике резко возросла, а резкое замедление глобального роста развивающихся экономик мира в ближайшем будущем неизбежно перерастет в острый мировой социально-экономический кризис, — констатировал он. — Сегодня экономики Соединенных Штатов и Европейского союза поражены рекордной инфляцией в условиях устойчивого падения стоимости евро, в то время как рост Китая резко замедляется, а объем производства в США заметно сократился в первой половине года. Данные Евростата указывают, что экономическая активность в Европе резко упала в сентябре 2022 года в условиях чудовищного инфляционного давления».

По его словам, замедление роста в государствах с развитой экономикой, повышение процентных ставок, климатические риски и сохраняющиеся высокие цены на продукты питания и энергоносители особенно сильно бьют по развивающимся странам.

«Обесценивание национальной валюты означает, что уровень долга для развивающихся стран становится всё более и более обременительным, — сказал Ильинский. — Повышение процентных ставок может привести к невозможности его обслуживания, а развивающиеся страны столкнутся с чрезвычайно сложными краткосрочными перспективами, поскольку резкое замедление глобального роста повышает риск затяжной рецессии. А инфляция по-прежнему остается серьезной проблемой, особенно для бедных стран».

Как пояснил Ильинский, в этих условиях необходимо повышать бюджетную эффективности государственных финансов, чтобы в большей степени направлять средства на бедные и уязвимые слои населения.

«Повышение бюджетной эффективности автоматически предполагает увеличение роли государства в развитии и регулировании национальных экономик и отход от принципов невидимой руки рынка в условиях начинающегося глобального экономического шторма», — подытожил профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что ужесточение денежно-кредитной политики крупнейшими центробанками мира приближает наступление глобальной рецессии.