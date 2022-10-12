Москва, 12 октября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Газопроводы «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Голубой поток» позволят России разместить свой газ на мировых рынках, заявил президент России Владимир Путин 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя».

Gazprom.ru Газопровод «Сила Сибири»

Он подчеркнул, что Россия, безусловно, разместит добываемый газ на мировых рынках. Есть соответствующие проекты, так по газопроводу «Турецкий поток» в Европу поступает 14 млрд кубометров газа. Это не такой уж большой, но приличный объём.

«Подтверждают свою эффективность такие проекты, как «Сила Сибири», «Турецкий поток», у нас действует на Турцию, для внутреннего турецкого рынка, еще и «Голубой поток», — сказал Путин.

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