Москва, , 14:47 — REGNUM Создать единую базу данных, с помощью которой военные комиссариаты смогут получать достоверную информацию для учёта военнообязанных граждан, предложил создать лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает создать единую базу данных, с помощью которой военные комиссариаты смогут получать достоверную информацию для учёта военнообязанных граждан, предоставляемую органами МВД России, Минздрава России, Пенсионного фонда, органами ЗАГС и так далее. В рамках данной системы целесообразно напрямую обязать указанные ведомства регулярно передавать информацию в военкоматы по утверждённой правительством форме», — говорится в письме на имя главы правительства России Михаила Мишустина.

Парламентариям очевидно, что в современных условиях нужно пересматривать нормативы формирования мобилизационных резервов и систему контроля за ними. Укрепить надо и материально-техническое обеспечение военных комиссариатов, в частности, за счёт внедрения современных цифровых технологий.

Модернизация российской мобилизационной системы обусловлена не продолжением мобилизации, а необходимостью привести эту систему в порядок, отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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