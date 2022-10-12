Москва, 12 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Создать единую базу данных, с помощью которой военные комиссариаты смогут получать достоверную информацию для учёта военнообязанных граждан, предложил создать лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает создать единую базу данных, с помощью которой военные комиссариаты смогут получать достоверную информацию для учёта военнообязанных граждан, предоставляемую органами МВД России, Минздрава России, Пенсионного фонда, органами ЗАГС и так далее. В рамках данной системы целесообразно напрямую обязать указанные ведомства регулярно передавать информацию в военкоматы по утверждённой правительством форме», — говорится в письме на имя главы правительства России Михаила Мишустина.

Парламентариям очевидно, что в современных условиях нужно пересматривать нормативы формирования мобилизационных резервов и систему контроля за ними. Укрепить надо и материально-техническое обеспечение военных комиссариатов, в частности, за счёт внедрения современных цифровых технологий.

Модернизация российской мобилизационной системы обусловлена не продолжением мобилизации, а необходимостью привести эту систему в порядок, отметил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.