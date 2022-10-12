Берн, 12 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Швейцария вслед за Евросоюзом вводит антироссийские санкции в связи с воссоединением ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом 12 октября говорится в заявлении правительства страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Сообщается, что член Федерального совета Ги Пармелен одобрил включение в санкционный список Швейцарии около 30 физических и юридических лиц. При этом швейцарский санкционный список идентичен такому же перечню ЕС.

По данным правительства, перечисленные в списке физические лица попали под финансовые санкции, им также запрещены поездки. Юридические лица находятся под финансовыми ограничениями.

В заявлении указано, что дополнительные списки в основном направлены на тех, кто принимал участие в организации референдумов, в результате которых состоялось воссоединение ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

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