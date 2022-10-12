Мелитополь, , 14:46 — REGNUM В среду, 12 октября, «Молодая Гвардия Единой России» открыла региональное отделение в Запорожской области. Организация начала работу в Мелитополе. Руководителем «Молодой Гвардии Единой России» в Запорожье стала лидер молодежного движения «Юг Молодой» Юлия Клименко. Участие в мероприятии приняли мэр Мелитополя, исполняющий обязанности секретаря Запорожского регионального отделения партии «Единая Россия» Галина Данильченко, депутат Государственной Думы РФ Артём Бичаев, который координирует гуманитарную миссию «Единой России» в Запорожье и министр по молодёжной политике Запорожской области Антон Тицкий. Об этом сообщил Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

«Сегодня исторический день для нашей организации. «Молодая Гвардия Единой России» стала первой молодёжной организацией в стране, которая открыла свои региональные отделения в Донецке и Луганске. Сегодня первыми запустили работу нашего отделения и в Запорожской области. «Молодая Гвардия» аккумулирует вокруг себя в Запорожье конструктивную, активную, неравнодушную молодежь. Уже на протяжении длительного времени наши волонтеры оказывают помощь жителям Запорожья в гуманитарном центре «Единой России». Мы будем активно продолжать эту работу. Уверен, в Запорожской области «Молодая Гвардия Единой России» также станет опорой и кадровым резервом для Партии, а работа представительства здесь будет заметна. Мы не подведём! Рады приветствовать в нашей дружной команде Юлию Клименко, которая стала руководителем «Молодой Гвардии» в Запорожье», — рассказал Антон Демидов.

С открытием нового отделения «Молодой Гвардии Единой России» активистов поздравил депутат Государственной Думы РФ Артём Бичаев, который координирует гуманитарную миссию «Единой России» в Запорожье.

«Поздравляю молодогвардейцев с этим событием! Ребята из «Молодой Гвардии» всегда первыми приходят на помощь. Они там, где трудно. За эти месяцы парни в «синих футболках» стали реальным символом Мелитополя. Люди на улице, видя их, точно знали, что они помогут. Это и многое другое уже привело в ряды активистов десятки местных молодых людей. Дальше — больше. Это крутой старт. Уверен, что у ребят большое будущее и много добрых дел впереди!» — сказал Артем Бичаев.

«Мы видим, как на Запорожской земле, где мне посчастливилось сейчас трудиться, наша молодёжь активно вступает в ряды молодого, не побоюсь этого слова, боевого, крыла партии. И сегодня у нас появилась «Молодая Гвардия Единой России», которая зарекомендовала себя выдающимся образом в работе на территории, в работе гуманитарных штабов, гуманитарных миссий. Я уверен, что Запорожская молодёжь будет такой жемчужиной и передовиком многих процессов, которые реализует и ведёт сейчас партия. Я уверен, что ребята с интересом вольются политическую и в общественно-политическую жизнь нашей страны и будут достойно представлять регион, и станут большой поддержкой, опорой для жителей Запорожской области», — сказал министр по молодёжной политике Запорожской области Антон Тицкий.