Москва, 12 октября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. В отличие от стран Запада, отказавшихся выполнять уже заключенные контракты в различных сферах, Россия всегда выполняет свои обязательства. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

Kremlin.ru Владимир Путин

«Россия всегда выполняет свои обязательства. Этим мы кардинально отличаемся от западных государств, которые цинично отказались выполнять уже заключенные контракты в финансовой, технологической сфере, в поставке и обслуживании оборудования», — сказал он.

При этом российский лидер подчеркнул, что Россия не будет за собственный счёт оплачивать благополучие других стран и поставлять им энергоресурсы по установленным ими же ценам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти некоторых из стран ведут сознательную политику деиндустриализации и снижения качества жизни собственных граждан.