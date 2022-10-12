Брюссель, , 15:28 — REGNUM После терактов, произошедших на «Северных потоках», Североатлантический альянс усилил присутствие в Северном и Балтийском морях. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы обсудим защиту нашей критической инфраструктуры. НАТО работала над этим много лет. После диверсий на трубопроводах «Северный поток» мы усилили нашу бдительность, удвоили наше присутствие в Северном и Балтийском морях до более 30 кораблей, которые поддерживаются патрульной морской авиацией и подводными возможностями <…> НАТО также усиливает безопасность вокруг ключевых объектов, активнее проводит обмен разведывательной информацией», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

Напомним, что 26 сентября произошли утечки газа на «Северных потоках». В Германии, Дании и Швеции не исключили, что совершена диверсия. Оператор «Северного потока — 1» Nord Stream AG заявил о беспрецедентных повреждениях, сроки ремонта не поддаются оценке. В Кремле ЧП назвали «беспрецедентной диверсией, по сути — актом международного терроризма».

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Норвегии перенаправило свою деятельность после того, как правительство страны уведомило о повышенной готовности. На данный момент патруль норвежского побережья и мониторинг за нефтяными и газовыми вышками осуществляют при помощи истребителей F-35.

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