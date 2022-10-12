Москва, , 14:40 — REGNUM Российские моряки, удерживаемые в Одесской области, должны быть освобождены из заложников, уверен руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев Пресс-служба партии «Новые люди»

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в порту Измаила Одесской области находятся в заложниках российские моряки. Их корабли пришли туда в феврале 2022 года для ремонта.

«Своих бросать нельзя. Подходит к концу первая «зерновая сделка». Очевидно, что будет и новая. Предлагаю включить в неё обязательный пункт: освобождение всех российских моряков, находящихся в Измаиле. Это мирные люди, никакой опасности для [Киева] они не представляют. Их всех ждут дома», — отметил Нечаев в своем телеграм-канале.

Депутат подчеркнул, что условия по «зерновой сделке» должны быть неоспоримыми и должны включать гарантии свободы для моряков.

«Не вернут наших моряков — не будет вывоза зерна!», — добавил он.