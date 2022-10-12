Курган, 12 октября, 2022, 18:57 — ИА Регнум. С 2019 года, благодаря национальному проекту «Культура», по всей России проходит масштабная модернизация библиотек. В Курганской области открыты уже шесть таких культурных пространств.

Tambov.gov.ru Модельная библиотека нового поколения

В начале октября 2022 года модельная библиотека распахнула свои двери для жителей поселка Варгаши. Как пояснили в министерстве культуры региона, такие библиотеки становятся интеллектуальными образовательными центрами, сочетающими креативный дизайн, функциональность и удобство. От привычных библиотек остается только название и часть книг. Всё остальное, вплоть до атмосферы и рода деятельности, изменяется.

Традиционный абонемент в Варгашинской библиотеке заменили креативным пространством для «Чтения и общения». В «Интернет-площадке» можно самостоятельно поработать на компьютере, воспользоваться высокоскоростным интернетом, доступом к информационным ресурсам Национальной электронной библиотеки, Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина, правовой базы данных КонсультантПлюс. Детскую зону открывает «Почитайка». Она оборудована специальной мебелью, с учётом возрастных особенностей (стеллажи разной высоты, мягкая комфортная мебель), а также оснащена компьютерными местами для безопасного доступа к ресурсам Национальной электронной детской библиотеки.

Самым ярким пространством библиотеки можно назвать мультипликационную студию «Создайка». Это пространство оборудовано профессиональной аппаратурой, телевизором, зеркальной фотокамерой, ноутбуком, с помощью которых можно самостоятельно создавать мультфильмы. Одним из основных факторов формирования исторического и патриотического сознания граждан, и особенно, детей и подростков является краеведение.

Также в библиотеке начинает свою работу «Библиотурагентство». В данном пространстве в открытом доступе представлен фонд краеведческих документов: книги, альбомы, карты, буклеты, брошюры, периодические издания, посвященные Варгашинскому району и Курганской области. Там же располагается «Туристический информационный центр».

«Арт-пространство» библиотеки позволяет проводить на своей базе творческие встречи, оформлять выставки художников и фотографов. Назначение «Коворкинг-зоны» — проведение разноформатных образовательных мероприятий: вебинаров, лекций, хэнд-мэй-классов, семинаров, дискуссий и мастер-классов. В пространстве под называнием «Событийная площадка» можно провести любое социально-значимое событие.

«Открытие модельной библиотеки — значимое событие в культурной жизни района, которое сделает библиотечное пространство привлекательным местом для читателей», — подчеркнула заместитель начальника управления культуры Курганской области Наталья Речкалова.

Вторую модельную библиотеку получил Курган. Она открылась на базе Центральной детской библиотеки им. Н. Островского и получила статус Книжного досугового детского центра «Оранжевый остров».

«Мы очень рады и счастливы, что библиотека преобразилась, что она стала современным, комфортным учреждением, мы постарались создать для наших гостей, для наших пользователей очень комфортную среду, чтобы было комфортно не только детям, но и взрослым, а также подросткам», — отметила заведующая Центральной детской библиотеки имени Островского Наталья Есс.

В стильной и комфортной для посетителей модернизированной библиотеке есть доступ к новейшим информационным технологиям. Каждое помещение здесь многофункционально, и мобильная мебель помогает трансформировать его в диалог-пространство, лекторий, театральную площадку, игровую зону.

Это и комфортная среда для маломобильных пользователей. В процессе модернизации проведено зонирование пространства библиотеки, в результате которого значительно увеличилась полезная площадь, предназначенная для читателей.

Появились инфо-центр, арт-холл, студия раннего развития детей «Бибигон», сектор семейного чтения и досуга «Академия», зал обслуживания детей среднего и старшего возраста «Бюро детских дел», зал событий и медиацентр — интерактивное игровое, развивающее пространство.

«Мы в восторге от того, насколько тут всё по современному, так всё стильненько, игры стали интересные, доступные для детей, гаджеты обучающие, очень здорово. Нам понравился очень глобус, где рассказывается о странах, о животных и даже о том, как люди живут в этой стране», — поделилась впечатлениями посетительница Центральной детской библиотеки им. Н. Островского Галина.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Культура» призван повысить доступность культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране. Проект «Культурная среда» предусматривает реконструкцию и капитальный ремонт 989 детских школ искусств и переоснащение не менее 1070 муниципальных библиотек по модельному стандарту, а также реконструкцию 73 детских театров и ТЮЗов.