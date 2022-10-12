Набережные Челны, Татарстан, 12 октября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. В городе Набережные Челны пенсионерка и ее две дочери, поверив мошенникам, остались без квартиры. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщает 12 октября МВД по РТ.

МВД Телефонное мошенничество

Лжебанкир по телефону связался с пенсионеркой и убедил в оформлении незаконного кредита. Его слова подтвердил якобы сотрудник правоохранительных органов, который позвонил позже. Мошенники утверждали, что в три банка поданы заявки на получение займа с персональными данными 55-летней женщины. Горожанке посоветовали переоформить кредит, снять деньги и перевести все на безопасные счета. Женщина в разных кредитных учреждениях оформила займ почти на 600 тыс. рублей.

Затем злоумышленники заманили в ловушку двух дочерей горожанки. 32-летние женщины оформили на себя кредиты под залог имущества (машина и квартира), а затем приобрели мобильный телефон для связи с «доброжелателями». Деньги брали в кредитных учреждениях и микрофинансовых организациях. Одна из сестер взяла кредит в размере более 400 тыс. рублей, другая — на 1,5 млн рублей.

Мошенники под разными предлогами просили собрать документы в налоговую, разблокировать банковскую ячейку, оформить ИП или ООО, чтобы «помешать» неизвестным завладеть их сбережениями. Аферисты организовали даже куплю-продажу общей квартиры женщин, а деньги после сделки предложили внести в счет погашения займов. В итоге трехкомнатная квартира в центре Набережных Челнов была продана за 2 млн рублей. Оставшись без городской жилплощади, женщины перебрались на не приспособленную к зимнему проживанию дачу.

Женщин отрезвила соседка по даче. Она убедила пострадавших обратиться в полицию. Установлено, что звонки женщинам поступали с номеров, которые зарегистрированы в Татарии, Москве и Ленинградской области.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницу города Набережные Челны мошенники убедили перевести более 1,3 млн рублей. Голосовой помощник банка утверждал, что имеются сбои на счете и мошенники оставили заявку на кредит, все счета заморожены, а в полиции уже возбудили уголовное дело.

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