Москва, , 14:38 — REGNUM Уже сегодня очевидно, как западные страны будет решать проблему с высокими ценами на электроэнергию. Так было и в прошлые годы. Об этом 12 октября в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» заявил президент России Владимир Путин.

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«Понятно, как будут решаться проблемы с ценами, если они будут высокими. Мы это проходили по отношению к другим товарным группам. Просто печатают деньги, вот и всё», — пояснил глава государства.

Российский лидер напомнил, что только за последний год денежная масса в Евросоюза выросла примерно на 1 триллион евро.

«Но проблема в том, что Европа на эти деньги […] будет так же, как и другие товары, в том числе продовольствие, будет сгребать газ с мирового рынка. Следовательно, остальным странам, прежде всего, развивающимся, остается переплачивать за эти энергоресурсы», — констатировал Путин.

Также, указал российский лидер, подорожание в три раза энергоресурсов по цепочке раскачивает инфляцию, которая в еврозоне уже достигла 10%. При этом, подчеркнул Путин, от этого «страдают рядовые европейцы».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее колумнист агентства Bloomberg Андреас Клут заявил, что введение потолка цен на российский газ не только не будет способствовать решению энергетического кризиса в Европе, а напротив, усугубит его.