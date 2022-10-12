Москва, , 14:38 — REGNUM Власти некоторых из стран ведут сознательную политику по деиндустриализации и снижению качества жизни собственных граждан. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Но руководители некоторых стран, их бюрократическая верхушка, отмахиваются от этих очевидных соображений. По чужой команде сознательно ведут курс на деиндустриализацию своих стран. На снижение качества жизни граждан, что безусловно повлечет за собой необратимые последствия», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать переходить на расчёты в национальных валютах при оплате энергоресурсов.