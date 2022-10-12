Москва, , 14:37 — REGNUM Никакие интервенции и распечатывание нефтяных резервов не исправят ситуацию с энергоресурсами. Об этом 12 октября заявил президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Российская энергетическая неделя».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никакие интервенции или распечатывание нефтяных резервов не исправят», — сказал Путин.

Он отметил, что свободных ресурсов в нужных объёмах нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти направлено на балансировку мирового рынка.

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