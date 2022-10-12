Москва, 12 октября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Благополучие Европы в последние десятилетия во многом базировалось на сотрудничестве с Россией. Это признают многие чиновники в ЕС, заявил президент РФ Владимир Путин 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя».

Kremlin.ru Владимир Путин

«Но и что еще бы хотел отметить, собственно, это сейчас подчеркивают сами еврочиновники самого высшего уровня. Что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин подчеркнул, что Россия не будет поставлять энергоресурсы в те страны, где цены на них будут ограничены. Делать так — это действовать в ущерб себе, пояснил он.

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