Самара, 12 октября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Порядка 8,2 тысяч жителей переселили в Самарской области в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». Об этом 12 октября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

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Данный вопрос рассмотрели на совещании в областном правительстве.

Сообщается, что в рамках госпрограммы до конца 2024 года необходимо расселить более 24 тысяч человек из аварийного жилого фонда, общая площадь которого составляет свыше 385 тысяч квадратных метров.

«К настоящему времени из непригодного для проживания жилищного фонда нарастающим итогом расселено порядка 8,2 тысяч граждан, что составляет 82% от планового показателя национального проекта», — говорится в сообщении пресс-службы.

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