Таллин, , 14:34 — REGNUM

Литва, Латвия, Эстония Lokal_Profil

Олимпийские комитеты, Паралимпийские комитеты и спортивные федерации Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, обращенным к Международному Олимпийскому комитету. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

В заявлении выражена позиция в том, что «российским и белорусским спортсменам и чиновникам не должно быть места в международной спортивной семье во время военного конфликта».

«Мы должны быть едины в наших ценностях и культуре поведения. Мы должны прислушиваться к голосу своего внутреннего сердца», — заявил Сийм Суклес, генеральный секретарь Олимпийского комитета Эстонии.

Заявление подчеркивает, что полностью поддерживает соответствующее предложение олимпийских комитетов стран Скандинавии не допускать спортсменов и официальных лиц из России и Белоруссии к участию в международных спортивных состязаниях.