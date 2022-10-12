Омск, 12 октября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил о том, что банки должны обеспечить «зелёный коридор» для обслуживания мобилизованных и их семей вне очереди. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение банка

12 октября глава региона встретился с руководителями региональных представительств Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, Банка «Россия», Газпромбанка и Россельхозбанка. В ходе встречи был поднят вопрос об исполнении федерального закона о кредитных каникулах для мобилизованных.

По словам Буркова, военнослужащие и члены их семей должны владеть полной информацией по этой теме. Представители банков уже проводят консультации на территориях воинских частей. Кроме того, на встрече была достигнута договорённость об обслуживании в банках семей мобилизованных вне очереди.

«Принято решение создать «зеленые коридоры» в каждом банке для семей мобилизованных граждан, чтобы консультанты сопровождали их отдельно без очереди», — отметил губернатор.