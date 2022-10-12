Кемерово, 12 октября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области разработана программа развития молочного животноводства до 2035 года — для обеспечения жителей региона продукцией собственного производства. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Цитата из м/ф «Корова». реж. Александр Петров. 1989. СССР Корова

«Наша задача — вывести Кузбасс на обеспечение собственными ресурсами, в том числе по производству высококачественной молочной продукции. Для этого есть все необходимые мощности, будем развивать современные технологии, создавать новые рабочие места, модернизировать и строить фермы», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

По официальным данным, сейчас Кемеровская область обеспечена молоком собственного производства на 50%. К 2035 году планируется повысить уровень самообеспеченности региона молоком до 80%.

На модернизацию действующих молочных ферм потребуется 450 млн рублей. Возмещение затрат на создание новых коровников составит 1,6 млрд рублей. До 2035 года планируется построить девять современных комплексов с высокопродуктивным поголовьем. На их строительство из областного бюджета направят 1,5 млрд рублей, на закупку поголовья — 1,6 млрд рублей. Дополнительные расходы бюджета с 2023 по 2035 годы составят 5,3 млрд рублей.